Психолог оценила «вакцину от роскоши» у Диброва: «Эксперимент не удался»

Психолог Василькова заявила, что Дибров сам прививает ребенку любовь к роскоши
Психолог Татьяна Василькова посчитала неудачной попытку телеведущего Дмитрия Диброва сделать «вакцину от роскоши» своему сыну Александру. Ее слова передает «Абзац».

Дибров заявлял, что посадил сына в элитную машину марки Ferrari, чтобы у него не было соблазна к роскоши в будущем.

«В данном случае эксперимент не удался, потому что от искушения сын не отказался. И он будет жить в роскоши и везде ее демонстрировать», — объяснила психолог.

Василькова добавила, что Дибров занимается самообманом. По ее мнению, телеведущий сам «находится в искушении дьявола». Как подчеркнула психолог, у знаменитости не возникла бы идея предоставить сыну Ferrari, если бы ее слова не были правдой.

По словам Васильковой, видео с «вакциной от роскоши» является способом Диброва неординарно привлечь внимания к самому себе.

Психолог уточнила, что не всегда нужно воспринимать роскошь как что-то постыдное. Как подчеркнула Василькова, человек имеет право жить в комфорте, если зарабатывает на него честным трудом.

