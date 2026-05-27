Психолог оценила «вакцину от роскоши» у Диброва: «Эксперимент не удался»

Психолог Татьяна Василькова посчитала неудачной попытку телеведущего Дмитрия Диброва сделать «вакцину от роскоши» своему сыну Александру. Ее слова передает «Абзац».
Дибров заявлял, что посадил сына в элитную машину марки Ferrari, чтобы у него не было соблазна к роскоши в будущем.
«В данном случае эксперимент не удался, потому что от искушения сын не отказался. И он будет жить в роскоши и везде ее демонстрировать», — объяснила психолог.
Василькова добавила, что Дибров занимается самообманом. По ее мнению, телеведущий сам «находится в искушении дьявола». Как подчеркнула психолог, у знаменитости не возникла бы идея предоставить сыну Ferrari, если бы ее слова не были правдой.
По словам Васильковой, видео с «вакциной от роскоши» является способом Диброва неординарно привлечь внимания к самому себе.
Психолог уточнила, что не всегда нужно воспринимать роскошь как что-то постыдное. Как подчеркнула Василькова, человек имеет право жить в комфорте, если зарабатывает на него честным трудом.
