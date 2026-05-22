Сергей Жуков о дорогих райдерах: «Накрыть такую поляну — это понты»

Pavel Kashaev/Global Look Press

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков считает, что дорогостоящие и изощренные требования в райдерах звезд эстрады — это лишь «понты». Своим мнением музыкант поделился в беседе с РИА Новости.

По словам Жукова, в райдере должны быть указаны только действительно необходимые вещи — например, технические требования и базовые бытовые предметы.

«Давайте будем честны: накрыть такую поляну, расписать странный и дорогой звездный райдер — это понты. Молодые артисты, которые только‑только зашли на эстраду, очень любят такие райдеры, им хочется в этом «повариться», — отметил фронтмен «Руки Вверх!».

Артист пояснил, что требовать в райдере изысканных блюд не имеет смысла, поскольку перед концертом многие артисты не едят. По словам Жукова, выступать и петь с полным желудком невозможно.

Недавно Жуков рассказал, что райдер коллектива удобен для организаторов концертов, поскольку он не требует сложной подготовки и не содержит редких продуктов. В гримерке музыкантов всегда должны быть черный чай, вода, свежие огурцы, имбирь, мед и лимон.

