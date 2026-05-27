Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Волочкова раскрыла, что не пришла на свой последний звонок в школе

Балерина Волочкова заявила, что пропустила свой последний звонок из-за экзаменов
Ирина Иорданова

Балерина Анастасия Волочкова раскрыла, что не присутствовала на своем школьном последнем звонке. Об этом артистка рассказала Общественной Службе Новостей.

Волочкова объяснила, что в день собственного последнего звонка у нее не нашлось свободного времени для последней линейки в школе. Тогда у балерины был вступительный экзамен в Мариинский театр.

«Я сбежала с линейки на экзамен. Решалась моя судьба, поэтому я нисколько не жалею о том, что меня не было на школьном последнем звонке. Зато я поступила в лучший театр нашей страны, а это куда более значимое воспоминание, чем последний звонок», — призналась артистка.

Балерина добавила, что уже потом ей удалось посетить последний звонок в танцевальном училище.

До этого Волочкова рассказывала, что восстанавливает здоровье после тяжелой операции на ноге, перенесенной в одной из клиник Германии. По словам знаменитости, после замены тазобедренного сустава врачи запретили ей снова выходить на сцену, однако она решила нарушить этот запрет.

Балерина также раскрыла, что старается аккуратно подходить к нагрузкам, но не исключает их полностью. Процесс восстановления дается ей нелегко: за всю жизнь 49-летняя артистка ни разу не брала двухмесячного отдыха от тренировок. Волочкова добавила, что ей страшно, что что-то пойдет не так, но в то же время она поражается возможностями своего организма.

Ранее Анна Семенович рассказала о своем последнем звонке.

 
Теперь вы знаете
Атака на Севастополь, льготная ипотека для ученых и оповещения на курортах. Что нового к утру 27 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!