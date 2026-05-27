Волочкова раскрыла, что не пришла на свой последний звонок в школе

Балерина Анастасия Волочкова раскрыла, что не присутствовала на своем школьном последнем звонке. Об этом артистка рассказала Общественной Службе Новостей.

Волочкова объяснила, что в день собственного последнего звонка у нее не нашлось свободного времени для последней линейки в школе. Тогда у балерины был вступительный экзамен в Мариинский театр.

«Я сбежала с линейки на экзамен. Решалась моя судьба, поэтому я нисколько не жалею о том, что меня не было на школьном последнем звонке. Зато я поступила в лучший театр нашей страны, а это куда более значимое воспоминание, чем последний звонок», — призналась артистка.

Балерина добавила, что уже потом ей удалось посетить последний звонок в танцевальном училище.

До этого Волочкова рассказывала, что восстанавливает здоровье после тяжелой операции на ноге, перенесенной в одной из клиник Германии. По словам знаменитости, после замены тазобедренного сустава врачи запретили ей снова выходить на сцену, однако она решила нарушить этот запрет.

Балерина также раскрыла, что старается аккуратно подходить к нагрузкам, но не исключает их полностью. Процесс восстановления дается ей нелегко: за всю жизнь 49-летняя артистка ни разу не брала двухмесячного отдыха от тренировок. Волочкова добавила, что ей страшно, что что-то пойдет не так, но в то же время она поражается возможностями своего организма.

