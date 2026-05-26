Звезда «Сватов» встретил Калюжного из армии: «Он сиял в этой форме!»

Актер Николай Добрынин встретил Калюжного из армии и назвал его другом
Звезда сериала «Сваты» Николай Добрынин одним из первых встретил актера Глеба Калюжного по возвращении из армии. Об этом сообщает Super.ru.

Артисты сотрудничали в фильме «Дед Фомич», и Добрынин признался, что считает Калюжного своим другом. Он рассказал, что во время службы Глеба периодически отпускали на съемки — прямо в военной форме.

«Я видел, что ему это очень нравится. Он сиял в этой форме: статный, крепкий, молодой. Он правильно сделал, большой молодец. Конечно, переживал — все переживают, это новый, непростой период в жизни, который нужно пройти», — сказал актер.

Добрынин также подчеркнул важность армейского опыта. Он назвал это этапом, который каждый должен пройти и завершил свой комментарий фразой: «Я служил, я горжусь этим».

26 мая Калюжный официально возвращается к гражданской жизни. Год назад актер добровольно пришел на призывной пункт после возбуждения против него уголовного дела за уклонение от службы. Он отмечал, что хочет служить в элитных войсках армии РФ.

В октябре сообщалось, что Калюжный получил увольнительную в армии ради премьеры фильма «Первый на Олимпе» в Москве.

