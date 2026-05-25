Театр Ленсовета снял с репертуара еще один спектакль Юрия Бутусова

Театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге снял с репертуара еще один спектакль режиссера Юрия Бутусова. Об этом в своем Telegram-канале «Театральная вешалка» рассказал театральный эксперт Георгий Цицишвили.

По словам Цицишвили, это решение принято официально.

«Театр Ленсовета подтверждает снятие спектакля «Дядя Ваня», — написал он.

Эксперт добавил, что финальный показ «Дяди Вани» состоится 24 июня.

До этого с репертуара сняли спектакли Бутусова «Три сестры» и «Все мы прекрасные люди».

Режиссера не стало 9 августа, ему было 63 года. Как рассказали близкие, он утонул во время отдыха в Болгарии.

С 2011 по 2018 годы Бутусов был главным режиссером и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год — главным режиссером Театра имени Вахтангова.

Бутусов — многократный лауреат премий «Золотая маска», «Золотой софит», получал премии «Хрустальная Турандот» и «Гвоздь сезона».

В ноябре 2022 года Бутусов уволился из Театра имени Вахтангова в связи с тем, что уехал во Францию и не мог продолжать работу.

