Российские фанаты Макса Коржа остались без ночлега в Румынии

maxkorzhmus/Instagram

Больше 60 российских фанатов Макса Коржа остались без ночлега в Румынии, когда приехали на концерт белорусского артиста в Бухарест. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам пострадавших, они бронировали квартиры заранее через популярные букинговые сервисы. Хозяева выходили на связь, но за два-три дня до заселения резко пропадали и отменяли бронь, ссылаясь на «технические ошибки» или «несоответствие календаря». Однако люди поняли, что их обманули: часть квартир почти сразу снова появлялась в системе по цене в 1,5–2 раза выше.

У групп туристов срывались целые цепочки заселений, и люди оставались на улице за пару дней до концерта, говорится в публикации. Некоторые пытались оспорить отмены и вернуть деньги, обращаясь в поддержку сервисов и европейские центры защиты прав потребителей, однако деньги все еще получили не все.

Накануне сообщалось, что в Румынии к концерту Макса Коржа ввели меры безопасности как для саммита НАТО.

Ранее Верке Сердючке потребовали запретить въезд на Украину за песни на русском.

 
