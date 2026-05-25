Фильм «В списках не значился» получил спецприз жюри международной кинопремии

Вышедший в 2025 году российский фильм «В списках не значился» получил специальный приз жюри на 18-й ежегодной церемонии вручения кинопремии Edison Awards в Индии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Русского дома в городе Ченнаи Александра Додонова.

Жюри, рассказал Додонов, восхитило то, как авторы военной драмы отразили тему героизма и самоотверженного служения Родине.

«Особенно был отмечен тот факт, что фильм основан на реальных событиях», — объяснил он.

Режиссер Сергей Коротаев снял фильм по мотивам повести Бориса Васильева. В нем рассказывается история молодого лейтенанта, который прибывает в Брестскую крепость в июне 1941 года, накануне Великой Отечественной войны и, не попав в списки личного состава, принимает первый бой.

Фильм «В списках не значился» впервые показали в Ченнаи в Русском доме 29 апреля в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.

Edison Awards вручают ежегодно с 2009 года. Премия названа в честь изобретателя кинематографа Томаса Эдисона.

Ранее в МИД РФ высказались об участии России в Венецианской биеннале.

 
