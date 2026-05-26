Ирина Старшенбаум раскрыла, почему отказывается от обнаженных сцен

Актриса Старшенбаум заявила, что каждое раздевание в кино должно быть оправдано
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Ирина Старшенбаум призналась «Газете.Ru», что отказывается от обнаженных сцен, потому что каждое раздевание в кино должно быть оправданным.

По словам звезды «Притяжения», у нее есть табу в профессии. Например, она никогда не будет сниматься в фильмах, ценности которых ей не близки. Также Старшенбаум рассказала, что не видит смысла соглашаться на откровенные сцены, если в них нет необходимости.

«К тому, что противоречит моим каким-то представлениям о прекрасном, я вряд ли буду иметь какое-то отношение. Это, скорее, материал, в котором присутствует насилие. А обнаженные сцены – это индивидуальный вопрос для каждого артиста. Я не могу ответить да или нет. Все зависит от материала. Каждое раздевание должно быть оправдано. Но я практически никогда не снимаюсь даже в полуобнаженных сценах», — поделилась Старшенбаум на Премии Гильдии кастинг-директоров.

От обнаженных сцен в кино отказывается и актриса Янина Студилина. Она призналась, что многие режиссеры хотели раздеть ее в своих фильмах, но она против. Звезда «Ранеток» рассказала, что ей некомфортно быть обнаженной в кадре.

Ранее Ирина Старшенбаум призналась, что благодарна Федору Бондарчуку за веру в нее.

 
