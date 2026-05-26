Старшенбаум о работе с Бондарчуком: «Прекрасный режиссер, он в меня поверил»

Актриса Ирина Старшенбаум призналась, что благодарна Бондарчуку за веру в нее
Актриса Ирина Старшенбаум призналась, что до сих пор благодарна Федору Бондарчуку за наставления в начале карьеры. Она рассказала «Газете.Ru» на Премии Гильдии кастинг-директоров, что режиссер поверил в нее и взял в свой фильм «Притяжение».

Для Старшенбаум кастинг в фантастический фильм про вторжение пришельцев стал самым сложным в карьере. По ее словам, она сильно переживала, так как до этого не играла в большом кино.

«Самым сложным был кастинг на фильм «Притяжение». Было очень волнительно, потому что это была моя первая работа в большом кино. Сложно было не нервничать, доверять процессу. Прекрасный режиссер, он в меня поверил. Я до сих пор очень благодарна Федору Сергеевичу», – призналась актриса.

Кинокартина «Притяжение» вышла на большие экраны в 2017 году. Старшенбаум сыграла в ней главную женскую роль, а ее партнерами на площадке были Александр Петров, Риналь Мухаметов и Олег Меньшиков. После актриса продолжила сотрудничать с Бондарчуком. Она участвовала также в мелодраме «Лед», которую продюсировал ведущий «Кино в деталях».

