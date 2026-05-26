Студилина о съемках без одежды:«Все хотят меня раздеть, но я держусь»

Актриса Янина Студилина заявила, что отказывается от обнаженных сцен в кино
Актриса и телеведущая Янина Студилина заявила, что пока не готова сниматься обнаженной. Об этом она рассказала «Пятому каналу».

Актриса пояснила, что ей просто некомфортно в таких сценах, хотя она и не зарекается на будущее.

«Пока держусь… Да, конечно, все хотят раздеть в кино меня, безусловно. Нет, не хочу… Это не потому что там спутник, муж, брат, сват, нет, просто мне самой как-то некомфортно. Может быть, я мама еще», — сказала она.

У Янины Студилиной есть дочь Анна от брака с Александром Роднянским-младшим. По словам актрисы, девочка активно интересуется ее работой: следит за публикациями в соцсетях, отмечает лайками посты о съемках и готова дать совет, если мама обратится за ним.

«Дочка смотрит, дочка дает комментарии, как бы сама в артистки не пошла, что‑то мне подсказывает», — отметила актриса.

В 2022 году Студилина рассказывала поклонникам, что развелась с мужем. По словам актрисы, главной причиной стало нежелание экс-супруга жить в России. Артистка отмечала в соцсетях, что Роднянский-младший отказался возвращаться в Москву и это стало последней точкой в их отношениях.

