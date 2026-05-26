Александр Калягин раскрыл, чем занялся после ухода из кино

Худрук Московского театра Et Cetera, народный артист РСФСР Александр Калягин раскрыл, чем занялся после ухода из кино. Его цитирует ТАСС.

По словам Калягина, он пишет мемуары о творчестве и жизни.

«Не знаю, какой она будет в итоге, но попробую отойти от традиционных мемуаров - папа, мама, жена, дети. Все, кому интересно, и так знают, что я много лет счастливо живу с Женюрой Глушенко, что у меня дочка Ксанюра, сын Денис, внуки Анюта и Матюша», — заявил 84-летний артист .

В конце книги Калягин планирует разместить QR-код, ведущий на его аудиозаписи — артист читал произведения Николая Гоголя, Франсуа Рабле, Андрея Платонова и Александра Пушкина для «Золотого фонда радио».

«Людям, наверное, будет интересен мой живой голос. Одно время я ведь вел авторскую программу «Отзвуки театра» на Радио России», — отметил он.

Недавно худрук признался, что больше не будет сниматься в кино.

Александр Калягин родился 25 мая 1942 года в поселке Малмыж Кировской области. Он окончил медицинское училище, работал фельдшером скорой помощи. Затем поступил в Театральное училище имени Б.В. Щукина. Карьеру артиста начал в Театре на Таганке, служил также в Театре имени М.Н. Ермоловой. По приглашению Олега Ефремова перешел в «Современник», а потом вместе с ним ушел во МХАТ, где и проработал около 30 лет. Et Cetera Калягин создал в 1993 году, с тех пор и является его бессменным руководителем.

В кино Калягин снимался с 1967 года. Зрителю он известен по фильмам «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Сказка, рассказанная ночью» и др.

Также актер озвучивал мультипликационных персонажей — его голосом говорит кот Леопольд.

