«Упустил момент»: Александр Калягин завершил кинокарьеру

Художественный руководитель Московского театра Et Cetera, народный артист РСФСР Александр Калягин больше не будет сниматься в кино. Об этом он рассказал ТАСС.

«Нет. Сейчас уже нет. Упустил свой момент... Годы не те», — ответил актер на вопрос о его новых ролях в кино.

Калягин отметил, что «все нужно делать вовремя», и посоветовал не гневить Бога. Никто не знает, сколько каждому дано прожить и каким у кого будет финал, добавил артист.

Александр Калягин родился 25 мая 1942 года в поселке Малмыж Кировской области. Он окончил медицинское училище, работал фельдшером скорой помощи. Затем поступил в Театральное училище имени Б.В. Щукина. Карьеру артиста начал в Театре на Таганке, служил также в Театре имени М.Н. Ермоловой. По приглашению Олега Ефремова перешел в «Современник», а потом вместе с ним ушел во МХАТ, где и проработал около 30 лет. Et Cetera Калягин создал в 1993 году, с тех пор и является его бессменным руководителем.

В кино Калягин снимался с 1967 года. Зрителю он известен по фильмам «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Сказка, рассказанная ночью» и др.

Также актер озвучивал мультипликационных персонажей — его голосом говорит кот Леопольд.

Ранее Юрий Грымов решил перезапустить спектакль о матрешках в театре Модерн.