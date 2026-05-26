Солнцев о разрыве с пенсионеркой Терешкович: «Бабка не прошла испытание»

Шоумен Гоген Солнцев назвал причины развода с пенсионеркой Екатериной Терешкович, которая старше его на почти 30 лет. Об отношениях с женщиной он рассказал в программе «ПорефЛексуем».

По словам Солнцева, отношения не сложились из-за звездной болезни женщины.

«Иногда кажется, что вы на одной волне с бабой, но потом это проходит. Вот Терешкович, бабка, она же не прошла испытание медными трубами», — сказал он.

Солнцев сказал, что не мог разговаривать с супругой так, как прежде, и нашел себе другой круг общения. Шоумен добавил, что не хочет больше связывать свою жизнь с бабушками, поскольку рядом с пожилым человеком у него самого начались проблемы с давлением и боли.

После развода с Екатериной в 2021 году Солнцев женился на ее дочери Полине. Женщина родила артисту ребенка, но отцом мальчика оказался другой человек, так что с Терешкович-младшей шоумен тоже развелся.

