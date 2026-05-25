Названа причина расставания Потапа и Насти Каменских

Украинский блогер Богдан Беспалов назвал причину развода артистов Потапа и Насти Каменских. Его слова передает unian.ua.

По словам Беспалова, Каменских злилась на Потапа из-за отсутствия денег. Блогер утверждает, что у пары закончились средства и певец не может содержать семью. Он добавил, что, помимо этого, артистка якобы волновалась за гонорары от музыкальных каталогов.

«У Насти есть страх, что она может потерять музыкальный каталог своих песен. Но когда поняла, что все ок, то можно давать заднюю. Музыкальный каталог артиста приносит солидные ежегодные гонорары», — заявил Беспалов.

1 мая дуэт Потапа и Насти Каменских объявили о расставании после многолетней совместной карьеры и 7 лет брака. 18 мая артисты воссоединились после 9-летней творческой паузы и недавнего развода. По словам певцов, они снова будут выступать в дуэте.

