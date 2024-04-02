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Гоген Солнцев раскрыл, как его бывшая Терешкович отреагировала на рождение ребенка

Шоумен Солнцев заявил, что Терешкович начала орать после рождения его сына

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polin_davidova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Шоумен Гоген Солнцев в интервью «СтарХиту» рассказал, как его бывшая Екатерина Терешкович отреагировала на рождение ребенка.

«Наши общие знакомые рассказали, что Катя Терешкович неадекватно отреагировала на новость о рождении моего сына — начала орать и кидаться. Да что там говорить, она до сих пор путает имена своих старших внуков, хотя им уже 17 и 18 лет. Они тоже никогда бабушкиного тепла не знали», — возмутился Солнцев.

По словам артиста, у него нет возможности поддерживать какое-либо общение со своей бывшей и по совместительству бабушкой своего ребенка. Он заверил, что Терешкович немало времени проводит в психиатрической клинике из-за проблем с ментальным здоровьем.

Жена Гогена Полина Давыдова — дочь его экс-супруги, пенсионерки Екатерины Терешкович, с которой шоумен развелся в 2021 году. У женщины есть двое сыновей 17 и 18 лет от первого брака. О том, что ребенка Солнцеву родила именно Давыдова, он рассказал накануне.

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