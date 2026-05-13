Надежда Бабкина рассказала, как борется с телефонными мошенниками

Певица Надежда Бабкина призналась ТАСС, что телефонные мошенники практически каждый день пытаются ее обмануть.

«Звонят практически каждый день, но я сразу понимаю, что это мошенники, и просто блокирую такие номера. У меня всё настроено, я вижу, откуда звонок, поэтому не реагирую», — поделилась артистка.

Бабкина уточнила, что не берет трубку, если видит незнакомый номер. По мнению артистки, если человек сильно хочет с ней связаться, то всегда найдет другой способ.

В апреле дочь Анастасии Заворотнюк Анна сообщила, что поверила мошенникам и едва не лишилась имущества.

По словам Заворотнюк, мошенник представился сотрудником службы доставки и попросил ее назвать код. Когда женщина сделала это, ей на почту пришло уведомление, что она якобы одобрила распоряжение своим имуществом на имя неизвестного мужчины. При этом Заворотнюк проверила «Госуслуги» и не нашла там подозрительной активности.

Персональный менеджер блогерши в банке успокоил ее и объяснил, что она попалась только на первый этап «разводки». После этого мошенники продолжали звонить, но Заворотнюк уже не брала трубку.

Ранее Лариса Долина выпустила песню про личный эшафот.

 
