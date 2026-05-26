После победы «Спартака» песню «Знаешь ли ты» стали слушать втрое чаще

Песню МакSим «Знаешь ли ты» стали включать чаще после победы «Спартака»
После победы «Спартака» в матче с «Краснодаром» за Кубок России пользователи стали заметно чаще включать песню «Знаешь ли ты» — неофициальный гимн болельщиков клуба. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба Яндекса.

По данным компании, количество прослушиваний песни через Станции в Москве резко подскочило 24 мая после 20:20 по московскому времени — в момент, когда закончилась серия пенальти, оказавшаяся для московского клуба победной.

В последующие десять минут общее число прослушиваний в Яндекс Музыке выросло на 55%, а в Станциях в 3,6 раза по сравнению с таким же интервалом в аналогичный день — предыдущее воскресенье. В целом, за первый час после финального свистка песню включали на 80% чаще в Яндекс Музыке, и в 2,5 раза на Станциях.

Рост прослушиваний фиксировался и в начале игры. С 18:00 до 18:30 композицию на Станциях включали на 20% чаще, чем в тот же интервал предыдущего воскресенья.

«Спартак» выиграл Кубок России, обыграв «Краснодар» в серии пенальти. В основное время команды сыграли со счетом 1:1.

Песня МакSим «Знаешь ли ты» считается неофициальным гимном фанатского движения московского «Спартака» и традиционно звучит в важные для клуба моменты.

Ранее футболист Андрей Аршавин шутил, что хочет победы «Спартака» ради песни МакSим.

 
