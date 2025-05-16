МакSим взяла меч и спела «Знаешь ли ты» для 39 тысяч болельщиков перед матчем «Спартака»

В Москве МакSим снова спела «Знаешь ли ты» для фанатов «Спартака»

Певица МакSим выступила перед решающим матчем между футбольными клубами «Спартак» и «Ростов» на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Об этом сообщает «Блокнот».

Перед 39 тысячами болельщиков она исполнила песню «Знаешь ли ты» — неофициальный гимн «Спартака», — и подпевающие трибуны заглушали голос артистки.

Для этого выхода на публику МакSим выбрала длинное белое платье с доспехами, а в руки взяла бутафорский меч.

В 2024 году МакSим выступила на 10-летии домашнего стадиона «Спартака».

Существует несколько версий становления хита МакSим (Марины Максимовой) «Знаешь ли ты» в качестве неофициального гимна «Спартака». Эта песня вышла в 2006 году в рамках дебютного альбома артистки «Трудный возраст». Считается, что впервые фанаты исполнили «Знаешь ли ты» на стадионе 20 апреля 2014 года. В этот день футбольный клуб «Спартак» отправился на выездной матч с «Рубином» в Казани, откуда родом МакSим. Когда на Центральном стадионе включили запись песни, болельщики фан-сектора «Спартака» подхватили слова.

О других версиях «Газета.Ru» писала ранее.

Накануне стало известно, что МакSим выступит на фестивале «Шаинский фест».