СМИ: военкомат снова разыскивает Даню Милохина за игнорирование повесток

Канал «Светские хроники»: Милохину грозит штраф за третью неявку по повестке
Блогеру Дане Милохину грозит штраф в размере 30 тысяч рублей за третью неявку по повестке. Об этом сообщает Telegram-канал «Светские хроники».

Военкомат разыскивает блогера, который не выписался из тикток-хауса в Красногорске перед отъездом в ОАЭ, — и продолжает игнорировать требования отмечаться по месту прописки.

Милохин покинул страну в сентябре 2022 года, когда в России еще не объявили частичную мобилизацию. Позднее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала проверить, почему Милохин не служил в армии. СМИ сообщали, что тиктокер стоит на воинском учете в Краснодарском крае с 2018 года, и у него нет оснований для отсрочки.

После отъезда Милохин проживает в Дубае и Таиланде, а в России на его имя уже приходило несколько повесток: одну направляли в TikTok-хаус, а другую — в Анапу, где проживал его приемный отец.

В 2025 году Милохин признался на одном из своих стримов, что работает доставщиком еды в Дубае. Еще несколько лет назад — до отъезда из России — тиктокер был одним из самых высокооплачиваемых молодых блогеров страны.

