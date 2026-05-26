Гребенщиков избавился от недвижимости в России

Основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом) переоформил недвижимость в России на своего сына Глеба. Об этом сообщил Life со ссылкой на SHOT.

Речь идет о трехкомнатной квартире музыканта на Гончарной улице в Санк-Петербурге. Жилье площадью 127 кв. м было куплено в 2018 году. Его рыночная стоимость составляет на данный момент около 36 млн рублей.

Гребенщиков уехал из России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. В июне 2023 года музыканта внесли в список иностранных агентов. На данный момент Гребенщиков с женой живет в Лондоне. Артист рассказывал, что ушел из «Аквариума», поскольку некоторые участники группы поддержали СВО. В 2023-м Гребенщиков закрыл ИП и прекратил бизнес‑деятельность в РФ.

Сын лидера «Аквариума» Глеб покинул Россию в 2022 году, обосновавшись в Аргентине. Он поддерживает близкие отношения с отцом и иногда сопровождает его на концертах.

25 марта 2026 года стало известно, что Борис Гребенщиков получил гражданство Великобритании. 16 марта компания BG PLUS LLP, принадлежащая Гребенщикову и его супруге Ирине, подала в реестр документы об изменении персональных данных владельцев. В соответствии с ними Борис и Ирина Гребенщиковы имеют британское гражданство.

