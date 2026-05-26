Дробыш рассказал, как ему сообщили о заминированной машине: «Я повелся…»

Продюсер Виктор Дробыш рассказал, что чуть не стал жертвой мошенников во время премии в «Крокус Сити Холле». Об этом он сообщил РИА Новости.

«Мне позвонили и сказали, что у меня заминирована машина, просили денег. Я повелся», — поделился композитор.

По словам Дробыша, затем он решил лично проверить автомобиль. Продюсер признался, что потратил много времени на осмотр машины. Дробыш заключил: «Все обошлось, слава Богу!»

Накануне сообщалось, что в Башкирии суд заключил под стражу 20-летнюю жительницу Нижневартовска, которая по заданию телефонных мошенников пробралась в чужой дом в Уфимском районе и похитила ценности из сейфа.

До этого россиянам также рассказали о самой распространенной мошеннической схеме под видом знакомств. Эксперты отмечают, что в ходе онлайн-аферы молодой человек знакомится с «девушкой» на сайте или в сервисе знакомств, спустя несколько часов общения «девушка» предлагает отправиться, например, в театр, и для этого следует купить билет. Для его покупки присылает ссылку на «сайт театра», на самом деле являющийся фальшивым.

