Мошенники убедили студентку залезть в чужой дом и обчистить сейф

В Башкирии суд заключил под стражу 20-летнюю жительницу Нижневартовска, которая по заданию телефонных мошенников пробралась в чужой дом в Уфимском районе и похитила ценности из сейфа. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.

По данным суда, мошенники связались с девушкой под видом сотрудников службы доставки. Они получили от нее код из СМС и сообщили о взломе ее аккаунта на портале «Госуслуги». Убедив студентку, что доступ к можно вернуть только после выполнения «заданий», аферисты заставили девушку ограбить дом своего возлюбленного, а после отправили ее в Уфу, оплатив перелет и покупку инструментов для взлома.

Обвиняемая проникла в дом в Уфимском районе через окно, которое заранее открыла родственница владельца жилища, женщина также находилась под влиянием мошенников. Из сейфа злоумышленница украла драгоценности, деньги в рублях и валюте и слиток золота. После этого она отправилась в Казань, сдала похищенное в ломбард, а вырученные деньги в три этапа передала курьерам.

Суд заключил обвиняемую под стражу сроком до 15 июля. Возбуждено уголовное дело.

Ранее юная петербурженка лишила свою семью 13 млн рублей, оставив мошенникам ключи под ковриком.

 
