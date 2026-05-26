Умер знаменитый джазовый музыкант Сонни Роллинз

В США в возрасте 95 лет скончался знаменитый исполнитель джаза Сонни Роллинз

На 96-м году жизни скончался один из наиболее влиятельных джазовых музыкантов в мире Сонни Роллинз. Об этом сообщается на странице Роллинза в социальных сетях.

Музыкант, которого называли «Колосс саксофона» и «Дядюшка Дон», умер в своем доме в Вудстоке, штат Нью-Йорк.

Роллинз начал карьеру джазового саксофониста еще в конце 1940-х годов. Он трижды удостаивался самой престижной музыкальной награды Соединенных Штатов — премии «Грэмми». В 2006 году Ассоциация джазовых критиков признала его лучшим музыкантом года. Роллинз также является кавалером Национальной медали США в области искусств.

В общей сложности, музыкант выпустил более 60 альбомов. Наиболее известными его произведениями являются композиции St. Thomas, Oleo, Doxy и Airegin.

4 мая сообщалось, что скончался бывший вокалист американской рок-группы группы Santana Алекс Лигертвуд.

Ранее стало известно, что умер экс-солист рок-группы «Земляне».