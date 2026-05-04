Умер экс-солист рок-группы «Земляне»

Shot: певец Юрий Жучков скончался из-за проблем с сердцем
Скончался экс-солист рок-группы «Земляне» Юрий Жучков. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как сообщил источник издания, 67-летний певец мог умереть из-за проблем с сердцем.

Участник команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» Виталий Гасаев на своей странице в социальных сетях уточнил, что смерть наступила 2 мая.

Жучков был солистом «Землян» с 1986-го по 1992 год. Когда распался «золотой состав» коллектива, артист переехал к себе на малую родину Барнаул, где основал собственную музыкальную группу «Восточный экспресс», которая просуществовала около года. С 2003-го артист работал с барнаульским коллективом «Граффити».

В феврале клавишник и бэк-вокалист ансамбля «Песняры» Георгий Портной скоропостижно скончался в Москве. Как сообщила певица Наталья Штурм, музыканту внезапно стало плохо на улице — причиной смерти стал сердечный приступ

Ранее машина насмерть сбила звезду КВН Елену Рыбалко.

 
