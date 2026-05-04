Умер вокалист Santana

Скончался бывший вокалист американской рок-группы группы Santana Алекс Лигертвуд. Об этом сообщает Metro со ссылкой на заявление вдовы шотландского рок-музыканта Шон Броган.

По словам Броган, Лигертвуд умер на 80-м году жизни всего через несколько недель после последнего выступления на сцене.

Лигертвуд, добавила вдова, скончался «мирно», во сне, рядом с ним были близкие и его собака Бобо.

«Если вы знали его, то любили его. Он тронул многих своим необыкновенным голосом. Он был и сердцем, и душой, а любимым занятием Лигертвуда было сочинять музыку, петь и делиться своим даром», — говорит Броган.

В годы, предшествовавшие смерти, у Лигертвуда были серьезные проблемы со здоровьем.

Певец с 1979 по 1994 год периодически выступал в составе группы Santana, основанной в 1966 году гитаристом Карлосом Сантаной. Лигертвуд участвовал в записи альбомов «Marathon» 1979 года и «Zebop» 1981 года. Его вокал звучит во многих треках группы, включая хиты «You Know That I Love You» и «Winning».

