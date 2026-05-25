Илья Соболев впервые объяснил уход из «Шоу Воли»: «Было тесно»

Шоумен Соболев заявил, что давно хотел уйти из «Шоу Воли»

Шоумен Илья Соболев впервые объяснил уход из «Шоу Воли». Об этом он поговорил с ведущими проекта «Кстати», новый выпуск которого опубликован на платформе VK Видео.

С 2023 года комик вместе Павлом Волей вел «Шоу Воли», в котором обсуждал с гостями новости и события в стране и мире. 10 мая Соболев сообщил, что покидает шоу. По словам комика, он уважает Павла Волю, но принял желание уйти.

«Я давно хотел уйти, мне там было немножко тесно. Там делал свою задачу, старался шутить, я это выполнял на все деньги», — заверил Соболев.

Он дал понять, что их с Павлом Волей харизмы не умещались в одном шоу, и подчеркнул, что ушел без обиды. Сейчас на несколько выпусков его заменил Джиган.

