Депутат Госдумы о Звягинцеве: «Прямая госизмена, торговля родиной»

Депутат Госдумы Андрей Луговой призвал судить режиссера Андрея Звягинцева за государственную измену. Своим мнением парламентарий поделился в Telegram-канале.

23 мая Звягинцев завоевал Гран-при Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр». Получая награду, режиссер обратился к президенту РФ Владимиру Путину со словами: «Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого». Режиссер выразил уверенность, что в окружении российского президента «есть люди, знающие, как передать ему эти слова».

Луговой заявил, что Звягинцеву вручили награду «за ненависть к русским». Он считает, что режиссер сказал то, за что ему заплатили.

«Категорически не согласен с предложением внести режиссера-выруся в список иноагентов. Это не то определение. В его случае — прямая госизмена, торговля Родиной. Отвечать надо по всей строгости», — отметил депутат.

Он также упомянул в посте Александра Роднянского (признан в РФ иностранным агентом), отметив, что, по его мнению, продюсера должна ждать та же судьба в России. Луговой призвал перестать показывать фильмы и сериалы, которые он спродюсировал.

«Вот когда мы начнем бить по их карманам (а не просто похлопывать), тогда и выползут все их продажные договоренности», — подытожил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Театр Ленсовета снял с репертуара еще один спектакль Юрия Бутусова.

 
