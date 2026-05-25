У Волочковой отвалились волосы прямо на сцене

Балерина Волочкова рассмеялась, когда у нее отвалился хвост на сцене

У балерины Анастасии Волочковой отвалились волосы прямо во время выступления. Видео опубликовано в Telegram-канале «Светский хроник».

На кадрах видно, как танцовщица энергично двигается на сцене, активно размахивая руками, — и в какой‑то момент аксессуар для волос падает. Волочкова не растерялась: она засмеялась и стала шутить над ситуацией с публикой.

Недавно Волочкова рассказывала, что еще восстанавливает здоровье после тяжелой операции на ноге в одной из клиник Германии. По ее словам, после замены тазобедренного сустава врачи запретили ей снова выходить на сцену, однако она решила нарушить этот запрет.

До этого балерина делилась подробностями восстановления. По словам танцовщицы, она старается аккуратно подходить к нагрузкам, но не исключает их полностью. Процесс восстановления дается ей нелегко: за всю 49-летнюю жизнь она ни разу не брала двухмесячный отдых от тренировок. Волочкова отмечала, что ей страшно, что что-то пойдет не так, но в то же время она поражается возможностями своего организма.

Ранее сообщалось, что Буланова рассказала об амулете, без которого она не выходит на сцену.

 
