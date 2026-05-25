Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Бывшая жена Моргенштерна нашла необычный способ выжить при атаке зомби

Модель Дилара пошутила, что переживет зомби-апокалипсис благодаря вредной привычке
«Уорлд Пикчерз»

Модель, блогерша и бывшая жена рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) Дилара Зинатуллина назвала необычный способ выжить при атаке зомби. Дилару «Газете.Ru» цитирует прокатчик «Уорлд Пикчерз».

24 мая в киноцентре «Октябрь» при участии проекта КАРО/АРТ состоялась премьера южнокорейского блокбастера «Колония» от режиссера «Поезд в Пусан» Ен Сан Хо.

Дилара, ставшая гостьей показа, поделилась своим мнением по поводу выживания в зомби-апокалипсис.

«Я недавно смотрела дораму, где самым полезным навыком оказалось желание и умение пить алкоголь. Надеюсь, при зомби-апокалипсисе это можно будет засчитать в качестве полезного навыка», — пошутила она.

По сюжету «Колонии» новый вирус охватывает мир, а тысячи людей оказываются заперты в огромном выставочном центре, где начинается борьба за выживание среди нового вида зараженных.

«Колония» выходит в российский прокат 18 июня. Российским прокатчиком стала компания «Уорлд Пикчерз».

Мировая премьера состоялась на 79-м Каннском кинофестивале, где фильм был показан в программе «Полуночные показы» и уже стал одной из самых обсуждаемых жанровых премьер года.

Ранее Кристофер Нолан объяснил, почему живет без смартфона и почты.

 
Теперь вы знаете
«Дом дракона», «Аватар», проект Скорсезе и Спилберга. Что из сериалов посмотреть в июне-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!