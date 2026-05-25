Бывшая жена Моргенштерна нашла необычный способ выжить при атаке зомби

Модель, блогерша и бывшая жена рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) Дилара Зинатуллина назвала необычный способ выжить при атаке зомби. Дилару «Газете.Ru» цитирует прокатчик «Уорлд Пикчерз».

24 мая в киноцентре «Октябрь» при участии проекта КАРО/АРТ состоялась премьера южнокорейского блокбастера «Колония» от режиссера «Поезд в Пусан» Ен Сан Хо.

Дилара, ставшая гостьей показа, поделилась своим мнением по поводу выживания в зомби-апокалипсис.

«Я недавно смотрела дораму, где самым полезным навыком оказалось желание и умение пить алкоголь. Надеюсь, при зомби-апокалипсисе это можно будет засчитать в качестве полезного навыка», — пошутила она.

По сюжету «Колонии» новый вирус охватывает мир, а тысячи людей оказываются заперты в огромном выставочном центре, где начинается борьба за выживание среди нового вида зараженных.

«Колония» выходит в российский прокат 18 июня. Российским прокатчиком стала компания «Уорлд Пикчерз».

Мировая премьера состоялась на 79-м Каннском кинофестивале, где фильм был показан в программе «Полуночные показы» и уже стал одной из самых обсуждаемых жанровых премьер года.

