На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Приходите, если есть возможность»: раскрыты детали прощания с режиссером Бутусовым

На прощание с режиссером Бутусовым могут прийти 21 сентября все желающие
true
true
true
close
Photoagency Interpress/Global Look Press

Театральный фотограф Ольга Кузякина сообщила в Telegram-канале, что прощание с режиссером Юрием Бутусовым будет открытым.

«Приходите, если есть возможность и желание», — написала она.

Кузякина сопроводила публикацию схемой, позволяющей добраться до места церемонии.

Накануне стало известно, что прощание с режиссером состоится 21 сентября в 12:00 на Кунцевском кладбище в Москве. Режиссера не стало 9 августа, ему было 63 года. Как рассказали близкие, он утонул во время отдыха в Болгарии.

23 августа у театра им. А.С. Пушкина создали стихийный мемориал. Он расположился под афишей спектакля «Барабаны в ночи», поставленного Бутусовым по одноименной пьесе Бертольта Брехта в 2016 году. Поклонники режиссера приносили цветы, фотографии и свечи.

В этот же день проходила гражданская панихида по театральному режиссеру.

С 2011 по 2018 годы Бутусов был главным режиссером и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год — главным режиссером Театра имени Вахтангова.

Бутусов — многократный лауреат премий «Золотая маска», «Золотой софит», получал премии «Хрустальная Турандот» и «Гвоздь сезона».

В ноябре 2022 года Бутусов уволился из Театра имени Вахтангова в связи с тем, что уехал во Францию и не может продолжать работу.

Ранее сообщалось, что создательница сериала The Walking Dead впала в кому после ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами