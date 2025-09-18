«Приходите, если есть возможность»: раскрыты детали прощания с режиссером Бутусовым

На прощание с режиссером Бутусовым могут прийти 21 сентября все желающие

Театральный фотограф Ольга Кузякина сообщила в Telegram-канале, что прощание с режиссером Юрием Бутусовым будет открытым.

«Приходите, если есть возможность и желание», — написала она.

Кузякина сопроводила публикацию схемой, позволяющей добраться до места церемонии.

Накануне стало известно, что прощание с режиссером состоится 21 сентября в 12:00 на Кунцевском кладбище в Москве. Режиссера не стало 9 августа, ему было 63 года. Как рассказали близкие, он утонул во время отдыха в Болгарии.

23 августа у театра им. А.С. Пушкина создали стихийный мемориал. Он расположился под афишей спектакля «Барабаны в ночи», поставленного Бутусовым по одноименной пьесе Бертольта Брехта в 2016 году. Поклонники режиссера приносили цветы, фотографии и свечи.

В этот же день проходила гражданская панихида по театральному режиссеру.

С 2011 по 2018 годы Бутусов был главным режиссером и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год — главным режиссером Театра имени Вахтангова.

Бутусов — многократный лауреат премий «Золотая маска», «Золотой софит», получал премии «Хрустальная Турандот» и «Гвоздь сезона».

В ноябре 2022 года Бутусов уволился из Театра имени Вахтангова в связи с тем, что уехал во Францию и не может продолжать работу.

