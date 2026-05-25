Звукозаписывающая компания Элджея за год увеличила прибыль в 11 раз

Звукозаписывающая компания «Сайонара Бойс», основателем которой является рэпер Элджей, принесла 15,3 млн рублей выручки в 2025 году. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«ООО «Сайонара Бойс», учредителем которого является Алексей Узенюк (Элджей), в прошлом году перестало приносить убытки и заработало 9,8 млн рублей. Выручка компании также перестала быть нулевой и составила 15,3 млн рублей», — сообщили в сервисе.

ООО «Сайонара Бойс» основано в октябре 2018 года, его единственным учредителем выступает сам Узенюк. Выручка в 2025 году составила 15,3 млн рублей (0 рублей в 2024 году), а прибыль увеличилась в 11 раз — с -1 млн до 9,8 млн рублей.

Узенюк также является соучредителем ООО «Итэн Дрим», которое находится в процессе ликвидации. Компания была зарегистрирована в 2021 году и занималась производством безалкогольных напитков и кондитерских изделий. Убыток организации в 2025 году составил 49 тысяч рублей.

