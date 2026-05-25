Старшая дочь Витаса рассказала о его операции: «Он просто на обследование шел»

Старшая дочь певца Витаса Алла Грачева рассказала, что у ее отца не было серьезной операции. Ее слова приводит «Газета.Ru».

По признанию Грачевой, подробности состояния папы ей неизвестны, однако она заверила, что с ним все в порядке.

«Операция? Нет, операции не было такой особой. Он просто на обследование шел, ничего страшного. Я не в курсе», — поделилась дочь артиста.

На премьере фильма «Майкл» Грачева также рассказала о своей жизни. Дочь Витаса начала строить карьеру в шоу-бизнесе и записала песню с Прохором Шаляпиным, которого назвала вторым отцом.

«Я вот сейчас как раз начинаю карьеру здесь. Я пишу песни, стараюсь снимать контент. Хочу больше петь в будущем», — призналась Грачева.

Кроме вокала, девушка увлекается и боевыми искусствами. Она рассказала, что часто тренироваться ей помогает отец. По словам Грачевой, и за советами она чаще обращается именно к Витасу, а не к маме, но доверяет обоим родителям одинаково.

«Я хожу на тайский бокс, мне очень сильно нравятся любые боевые искусства. На тхэквондо ходила, но мне надоело, и я решила попробовать бокс. Это в качестве самообороны. Приемы я на папе применяла и на груше», — заявила дочь Витаса.

Витас встревожил поклонников видео из больницы в середине мая. Он вышел на связь в странном состоянии и поделился, что спал 50 минут. При этом подробности артист не раскрыл, а за комментарий СМИ потребовал полмиллиона.

Ранее певец Витас снизил стоимость своих выступлений в РФ почти на 2 млн рублей.

 
