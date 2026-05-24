Витас потребовал полмиллиона рублей за комментарий о своем здоровье

Владимир Федоренко/РИА Новости

Певец Витас (настоящее имя — Виталий Грачев) попросил полмиллиона рублей за комментарий о своем здоровье. Об этом сообщает Super.

По данным издания, Витас опубликовал в соцсетях Stories из больницы. Артист показал, как отходит от наркоза. В Super поинтересовались у певца, что случилось и как он себя чувствует. В ответ музыкант заявил, что готов дать комментарий за 500 тысяч рублей.

В ноябре 2025-го Telegram-канал Mash утверждал, что Грачев снизил стоимость своих выступлений в России перед новогодними корпоративами на 1,8 млн рублей. Витас уменьшил стоимость концертов с 5,3 млн рублей до 3,5 млн рублей, а также добавил услугу аниматора: он готов нарядиться Дедом Морозом, спеть песню «Расскажи, Снегурочка, где была?», организовать хоровод и раздать подарки детям.

Отмечалось, что Витас не требует особых условий для выступлений. Ему нужен трансфер из аэропорта до места проведения мероприятия на минивэне, гримерка для него и его команды с зеркалами, качественным освещением, вешалками для костюмов и отпаривателями. Также артист просит обеспечить воду (газированную и негазированную), чай, кофе, сахар, молоко или сливки, бутерброды, фрукты и шоколад. Кроме того, ему необходимы салаты и горячие блюда.

Ранее российская певица отдала гонорар семье, пострадавшей от потопов в Дагестане.

 
