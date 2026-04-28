Мужу Татьяны Булановой заблокировали счета из-за налоговой задолженности

Предпринимателю Валерию Рудневу заблокировали банковские счета из-за долга компании «ББ-Галерея». «Газета.Ru» выяснила, что последнее решение о приостановке финансовых операций было принято 27 апреля.

Муж певицы Татьяны Булановой является единственным владельцем бизнеса. В конце 2025 года из-за финансовых проблем фирмы Руднев собирался избавиться от нее. Однако в марте 2026 года статус организации с «в процессе ликвидации» был изменен на «действующая». Согласно данным, указанным на сайте Rusprofile, супруг артистки не выплатил налоговой почти 1,1 млн рублей, а счета были заблокированы. Мера применена с целью взыскания задолженности.

Также о долгах Руднева указано и на сайте судебных приставов. Несмотря на то, что зимой 2026 года в ряде СМИ сообщали о погашении бизнесменом многомиллионной задолженности, на данный момент с него хотят взыскать более 13 млн рублей. Последнее исполнительное производство было возбуждено 7 апреля. В основном все обязательства мужа Булановой связаны с просроченными кредитами и штрафами.

Сама певица, комментируя информацию о долгах супруга, заявляла, что в курсе всех его дел. Буланова подчеркивала, что это «не совсем долги, а поручительства».

