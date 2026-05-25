Кологривый впервые показал себя в образе Юрия Хоя

Актер Кологривый опубликовал фото со съемок байопика про лидера группы «Сектор Газа»

Актер Никита Кологривый в Telegram-канале поделился фото со съемок байопика про лидера группы «Сектор Газа» Юрия Хоя.

Кологривый исполнит роль Хоя. Он показал себя в образе рок-музыканта. Поклонницы восхитились новыми снимками. Многие заявили о схожести актера и лидера группы «Сектор Газа».

«Так запишем: не заходить в овуляцию в Telegram», — пошутила фанатка.

17 сентября 2025 года стало известно, что Никита Кологривый исполнит главную роль в фильме о группе «Сектор Газа». Режиссером фильма выступает Владимир Щегольков. Над проектом работает компания Arna Media, а производством занимается студия «Луна-парк».

В марте 2026-го Никита Кологривый рассказал, как получил роль фронтмена группы «Сектор Газа» Юрия Хоя. По словам актера, ему предложили сыграть музыканта из-за своей неформальности.

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» заявил, что не обращает внимания на выпады хейтеров, считающих его непригодным для этой роли. Сейчас он полностью сосредоточился над раскрытием образа Хоя.

