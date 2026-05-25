Пропали карты и дротики: гости музея «Реальных пацанов» крадут экспонаты

За три года из пермского музея «Реальных пацанов» украли больше 35 видов разных экспонатов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам владельцев, гости часто принимают подарки от туристов за реквизит из сериала. Они рассказали, что пропали магнитики «И майонез не забудь», который организаторы привезли из Екатеринбурга, и «Биробиджан» — артефакт с родины одного из персонажей Арменки.

Кроме того, исчезли около 10 дротиков для дартса и треть карт из колоды на полке. Владельцы добавили, что популярностью пользуются старые аудиокассеты — их пропало около 40 штук. Также среди украденных предметов — игрушечный пистолет и фотокарточки, которые повесили специально, чтобы посетители могли повторить одну из сцен сериала.

Музей появился в 2019-м году — сначала в квартире разрешили проводить съемки, потом начали пускать поклонников шоу «Реальные пацаны». В музее также расположена фотогалерея со съемок и можно посмотреть на автографы актеров.

