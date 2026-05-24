Звезда «Универа» увидел творческую зависть в критике «Гамлета»

Актер Алексей Гаврилов поддержал худрука МХТ имени Чехова Константина Хабенского и актера Юру Борисова после критики спектакля «Гамлет». Его слова передает «Пятый канал».

Гаврилов заявил, что в комментариях критиков увидел творческую зависть. Он подчеркнул, что сейчас вся Москва обсуждает эту обстановку, которая является новаторской с точки зрения нового прочтения классики.

«Если бы он провел такой эксперимент у себя и сказал, что это суперэксперимент, и вся Москва говорила бы о нем. А вся Москва театральная говорит не о нем. Я увидел долю некой зависти», — отметил артист.

По мнению Гаврилова, победителей не судят. Он уверен, что в данной ситуации победителями стали именно Хабенский и Борисов.

«Их не судят, их обсуждают, их любят. Они сейчас произвели фурор. Как Майкл Джексон произвел своим новаторством, танцами и шоу», — поделился актер.

Актер и режиссер Олег Меньшиков раскритиковал спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым после премьеры. Он назвал постановку Андрея Гончарова театральной катастрофой. Актер добавил, что некоторые зрители призывают искать в спектакле дополнительные смыслы. По мнению Меньшикова же, в постановке «нет ни одной мысли».

Ранее вдова Караченцова пристыдила Хабенского за «Гамлета» с Борисовым.