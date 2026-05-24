Олег Майами вышел на связь после операции

Певец Олег Майами сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ему сделали операцию.

Майами уточнил, что операция прошла успешно. Ранее ему диагностировали разрыв мениска. Артист поделился кадрами после хирургического вмешательства.

«Я хоть таким образом поспал, потому что у меня такой сбитый режим, кошмар», — поделился музыкант.

Майами уточнил, что не стоит за него переживать. По словам певца, все запланированные концерты пройдут вовремя.

«Это не самое худшее, что могло произойти. Сейчас люди находятся в более тяжелых ситуациях. В любом случае, спасибо вам за поддержку», — рассказал певец.

В январе Олег Майами спровоцировал слухи о новом романе. Он показал кадры на отдыхе с незнакомкой. В ролике артист и девушка, держа друг друга за руки, выходят из моря.

По данным Super, возлюбленной Олега Майами оказалась 22-летняя модель Эмилия Шрамко. Девушка обучалась на бюджете в Авиационно-транспортном колледже в Санкт-Петербурге и планировала стать бортпроводницей. Сейчас Шрамко проживает на Бали, где работает моделью в одном из местных агентств.

