В финале Кубка России прозвучала песня MakSim

Песню MakSim (Марины Максимовой) включили на финале Кубка России по футболу на столичном стадионе «Лужники», передает РИА Новости.

Агентство отмечает, что композиция «Знаешь ли ты» появилась в 2006 году в альбоме «Трудный возраст». Спустя несколько лет песня снова стала популярной. По одной из версий, в апреле 2014 года фанаты «Спартака» спели ее на матче против «Рубина».

24 мая в финальном матче Кубка России по футболу «Спартак» сыграл против «Краснодара». Столичный клуб в серии пенальти оказался сильнее противника. Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу «Спартака». На 37-й минуте Эсекьель Барко выполнил передачу с фланга в центр, где Пабло Солари опередил двух защитников и отправил мяч в ближний угол ворот «Краснодара». Во втором тайме «Краснодар» отыгрался на 57-й минуте, когда Дуглас Аугусто пробил в створ. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала эту награду в сезоне-2021/2022, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1.

Ранее автор единственного гола «Спартака» разбил Кубок России.

 
