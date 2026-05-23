Настя Ивлеева о новом этапе в жизни: «Титькастая бестия»

Телеведущая Ивлеева заявила, что лечебный период ее жизни закончен
Телеведущая Настя Ивлеева заявила, что «лечебный» период ее жизни закончен. Новым постом звезда поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она опубликовала пляжные фотографии, сделанные на отдыхе с мужем — предпринимателем Филиппом Бегаком. Предыдущий этап жизни Ивлеева назвала «лечебным, важным и нужным».

«Но с ним покончено. Поэтому загорелая, белобрысая, титькастая бестия стоит на аватарке», — заявила она.

В конце декабря 2023 года имя Ивлеевой оказалось в центре одного из самых громких скандалов российского шоу-бизнеса последних лет. В ночь на 21 декабря блогер организовала в московском клубе «Мутабор» закрытую вечеринку с дресс-кодом Almost Naked («Почти голые»), гостями которой, по информации из открытых источников, стали Ксения Собчак, Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дима Билан, Оксана Самойлова, Джиган и другие звезды.

После того, как фото и видео с мероприятия распространились в сети, с критикой в адрес Ивлеевой и ее гостей выступили общественные организации, активисты и политики. Блогерше и гостям пришлось публиковать извинения. 26 декабря группа из нескольких десятков граждан подала против Ивлеевой коллективный иск о компенсации морального вреда на сумму один миллиард рублей. В этот же период телеведущая потеряла большинство своих рекламных контрактов.

В апреле 2024 года суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 50 тыс. рублей по статье о дискредитации армии. Поводом стали публикации телеведущей в личном блоге. После этого Ивлеева удалила все посты в своем аккаунте, на который в тот момент были подписаны около 18 млн человек. Позже в блоге появилось несколько нейтральных фото и видео, на которых звезда предстала в новом имидже — с короткой стрижкой и темным цветом волос.

Ранее муж Ивлеевой заработал свыше 100 млн рублей на строительном бизнесе.

 
