Уиллем Дефо послушал русские народные песни на Венецианской биеннале

Голливудский актер Уиллем Дефо посетил российский павильон на Венецианской биеннале. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ансамбль «Толока».

Хор опубликовал видео, на котором Дефо с улыбкой слушает русские народные песни в исполнении «Толоки». По словам представителей ансамбля, звезда «Носферату» посмотрел российский перфоманс, а после для него исполнили «Коробочку».

«Радуемся, когда русская песня вызывает теплые эмоции у людей из других культур. И верим, что русская песня достойна мирового признания», — говорится в посте.

Власти ЕС предупреждали Италию о том, что допуск России на Венецианскую биеннале станет нарушением европейских санкций, и требовали от Рима объяснений. Известно, что Еврокомиссия уже лишила организаторов выставки гранта в €2 млн за приглашения россиян.

Москва вернулась в Венецию впервые с 2022 года — российский павильон работал на превью мероприятия с 5 по 8 мая. При этом для обычных зрителей он был закрыт, посетить его могли только журналисты и эксперты.

Ранее на биеннале прилетела Ксения Собчак.