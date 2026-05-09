Уиллем Дефо послушал русские народные песни на Венецианской биеннале

Актер Уиллем Дефо посетил российский павильон на Венецианской биеннале

Голливудский актер Уиллем Дефо посетил российский павильон на Венецианской биеннале. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ансамбль «Толока».

Хор опубликовал видео, на котором Дефо с улыбкой слушает русские народные песни в исполнении «Толоки». По словам представителей ансамбля, звезда «Носферату» посмотрел российский перфоманс, а после для него исполнили «Коробочку».

«Радуемся, когда русская песня вызывает теплые эмоции у людей из других культур. И верим, что русская песня достойна мирового признания», — говорится в посте.

Власти ЕС предупреждали Италию о том, что допуск России на Венецианскую биеннале станет нарушением европейских санкций, и требовали от Рима объяснений. Известно, что Еврокомиссия уже лишила организаторов выставки гранта в €2 млн за приглашения россиян.

Москва вернулась в Венецию впервые с 2022 года — российский павильон работал на превью мероприятия с 5 по 8 мая. При этом для обычных зрителей он был закрыт, посетить его могли только журналисты и эксперты.

Ранее на биеннале прилетела Ксения Собчак.

 
