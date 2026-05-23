Виктория Боня о последствиях эфира с Соловьевым: «Хотели крови и мяса»

Телеведущая и блогерша Виктория Боня рассказала о последствиях эфира с Владимиром Соловьевым. Впечатлениями о передаче она поделилась с Надеждой Стрелец в новом интервью, опубликованном на YouTube.

Во время трансляции телеведущий принес извинения за нанесенные Виктории ранее оскорбления. По словам Бони, она удивилась, что Соловьев действительно извинился — сама она приготовилась защищаться.

«Я думала, мы сейчас будем рубиться, а он говорит: «Ну, я должен извиниться». И все, у меня, картинка поплыла», — вспоминает она.

Телеведущая отметила, что зрителей разочаровал эфир — по реакции аудитории она поняла, что от нее и Соловьева ждали эскалации конфликта.

«Люди хотели крови и мяса, чтобы продолжалось рубилово, чтобы я вышла в прямой эфир и начинала тоже там спорить, орать, оскорблять. Они бы насмотрелись чужой битвы и могли бы спать спокойно», — размышляет Боня.

В одном из своих эфиров телеведущий назвал оппонентку «потрепанной шалавой» из-за ее публичных высказываний, а та в ответ анонсировала коллективный иск об оскорблении женщин. После Соловьев публично извинился перед Боней, объяснив свои высказывания «излишней эмоциональностью». При этом он заявил, что «70% женоненавистников — это женщины».

Ранее Соловьев отказался извиняться перед Мелони.

 
