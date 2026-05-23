«Мне есть что терять»: Боня рассказала, что у нее остается бизнес в России

Телеведущая и блогерша Виктория Боня рассказала, что у нее остается бизнес в России. Новое интервью она дала Надежде Стрелец.

«Многие писали: «Да, конечно, ей легко говорить, она там в Монако сидит». Но дело в том, что весь мой бизнес в России и деньги, которые я зарабатываю, большая [их] часть, тоже в России. Мне, конечно же, есть что терять», — объясняет она.

Боня подчеркнула, что в ее случае риски особенно высоки.

«Я ставлю на кон абсолютно все», — добавила она.

Телеведущая также указала на то, что не обязана объяснять, почему выбрала именно это место жительства.

«Человек может жить, где он захочет», — заключила она.

В мае 2025 года Виктория Боня покорила Эверест. Она поднялась на вершину 8848 метров со второй попытки. Боня призналась, что ее вдохновила 60-летняя женщина, которая взошла на гору.

