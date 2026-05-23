Эксперты объяснили, почему суды отклоняют иски к Алле Пугачевой

Юрист Иван Соловьев заметил в беседе с aif.ru, что иски к певице Алле Пугачевой неоднократно возвращались еще на этапе подачи.

Так он прокомментировал новость о том, что защита 78-летней пенсионерки Анастасии Никифоровны из Воронежа подала жалобу в Верховный суд после отказа нижестоящих инстанций принять ее иск к Пугачевой. Эксперт объяснил, что судьи могут долго не принимать заявление по формальным основаниям — «тем более такое скандальное».

«Тут надо обратить внимание на главный момент: как только иск будет принят, к нему может присоединиться неограниченное количество лиц, он может стать коллективным. Такое право есть у наших граждан», — подчеркнул Соловьев.

Юрист Александр Хаминский, в свою очередь, отметил, что суд отказал пенсионерке правомерно: подобные иски должны подаваться по месту жительства ответчика — то есть в Одинцовский суд.

«В Одинцовском суде уже сложилась практика по подобным искам. Туда обращались, в том числе, известные в блогосфере граждане — адвокат Трещёв, это общественник Бородин. Одинцовский суд отказал в приеме этих заявлений», — добавил он.

Соловьев же заметил, что рост числа претензий к Пугачевой не случаен. По его словам, у общества накопилось много претензий к артистке. При этом эксперт считает, что пока суды, скорее всего, продолжат отказывать в принятии подобных исков — отчасти из‑за «имиджевой защиты» певицы.

Поводом для обращения в суд Анны Никифоровны стало интервью Аллы Пугачевой, данное в сентябре прошлого года. Пенсионерка посчитала, что в нем артистка некорректно высказывалась на политические и общественные темы. Истица просила признать слова артистки не соответствующими действительности и взыскать с нее 15 млн рублей.

