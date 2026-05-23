Появилось первое фото звезды «Очень странных дел» в роли сына Томми Шелби

Актер Чарли Хитон, наиболее известный по роли Джонатана Байерса в сериале Netflix «Очень странные дела», сыграет сына Томми Шелби в продолжении «Острых козырьков». Об этом сообщает «Би-би-си», публикуя кадр из проекта.

Хитон исполнит роль Чарльза, младшего сына Томаса Шелби, который возвращается домой в Бирмингем после войны. Его старшего брата Дюка сыграет Джейми Белл («Грязь»).

Шестисерийный сериал расскажет о следующем поколении семьи Шелби через десять лет после окончания Второй мировой войны. По сюжету, Чарльз, переживший войну, разрывает связи с криминальным миром.

Точная дата выхода пока не объявлена. Вместе с Беллом и Хитоном в проекте примут участие: Джессика Браун-Финдли («Аббатство Даунтон»), Лашана Линч («Капитан Марвел») и Люси Карчевски.

В конце марта 2026 года на Netflix вышел полнометражный фильм «Острые козырьки: Бессмертный», завершающий гангстерский сериал про банду бирмингемских бандитов и их лидера Томаса Шелби в исполнении Киллиана Мерфи.

