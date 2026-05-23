Турецкий поп-певец попал в генератор пламени на концерте

Концерт турецкого поп-певца Тан Ташчы, который произошел 22 мая, едва не обернулся трагедией из-за спецэффектов. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на стадионе «Гюрсель Аксель» в Измире, где собралось много поклонников артиста. Ташчы подошел к краю сцены, чтобы взять телефон у фаната, но в этот же момент один из генераторов пламени неожиданно вспыхнул, выбросив столб огня прямо в лицо артиста.

На видеозаписи с места происшествия видно, что артист быстро среагировал и отступил в сторону. Волосы исполнителя задымились, а в руке у него осталась прядь.

Одна из посетительниц также рассказала, что певец не стал прерывать выступление, несмотря на происшествие и неблагоприятные погодные условия. Он полностью отработал программу.

В апреле 2025 года похожий инцидент произошел на концерте Филиппа Киркорова. Однако тогда певец получил ожог второй степени, бурсит, частичный некроз кожи и лимфаденопатия из-за пиротехники. Фейерверки на рукавах артиста сработали некорректно. Вследствие чего исполнитель получил вышеописанные травмы.

