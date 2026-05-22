Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Номинант Grammy Пол ван Дайк приедет в Россию

Немецкий диджей Пол ван Дайк сыграет в Москве и Сочи в январе 2027 года
Thomas Frey/dpa/Global Look Press

Немецкий диджей Пол ван Дайк (он же — Paul van Dyk, Маттиас Пауль) посетит Россию в январе 2027 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе организатора Say Agency.

Музыкант даст два концерта в России: 5 января 2027 года он выступит на площадке VK Stadium в Москве, а 7 января в Роза Холле, Сочи. Это станет первым его посещением страны за 8 лет.

Как отмечают организаторы, Пол ван Дайк считается одним из архитекторов современной клубной культуры. Он дважды подряд признавался лучшим диджеем планеты по версии DJ Mag, а также первым в истории получил номинацию Grammy в танцевальной категории. Среди его хитов — «For an Angel» и «Nothing But You».

«Сегодня его треки заново оживают в TikTok, а в 2024 году он вновь входит в топ-40 мировых рейтингов спустя 30 лет на сцене. Это не просто диджей с плотным графиком гастролей. Это живая легенда электронной музыки, которая переводила клубное звучание из андерграунда на стадионные площадки и доказала, что человек за пультом способен вызывать эмоции, сравнимые с большим рок-концертом», — говорят организаторы.

Ранее сообщалось, что лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков назвал понтами дорогостоящие райдеры звезд.

 
Теперь вы знаете
Антидепрессанты «обвинили» в бесплодии. Почему это очень опасное преувеличение и как обстоят дела на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!