Номинант Grammy Пол ван Дайк приедет в Россию

Немецкий диджей Пол ван Дайк (он же — Paul van Dyk, Маттиас Пауль) посетит Россию в январе 2027 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе организатора Say Agency.

Музыкант даст два концерта в России: 5 января 2027 года он выступит на площадке VK Stadium в Москве, а 7 января в Роза Холле, Сочи. Это станет первым его посещением страны за 8 лет.

Как отмечают организаторы, Пол ван Дайк считается одним из архитекторов современной клубной культуры. Он дважды подряд признавался лучшим диджеем планеты по версии DJ Mag, а также первым в истории получил номинацию Grammy в танцевальной категории. Среди его хитов — «For an Angel» и «Nothing But You».

«Сегодня его треки заново оживают в TikTok, а в 2024 году он вновь входит в топ-40 мировых рейтингов спустя 30 лет на сцене. Это не просто диджей с плотным графиком гастролей. Это живая легенда электронной музыки, которая переводила клубное звучание из андерграунда на стадионные площадки и доказала, что человек за пультом способен вызывать эмоции, сравнимые с большим рок-концертом», — говорят организаторы.

