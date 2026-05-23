В Канаде обнаружены останки пропавшего актера «Вирджин Ривер»

Полиция Канады подтвердила, что в районе Лайонс‑Бей (провинция Британская Колумбия) обнаружены и идентифицированы останки актера Стюарта Маклина, который пропал несколько дней назад. Об этом сообщает CBC.

45-летнего Маклина в последний раз видели 15 мая в своем доме в Лайонс‑Бей, а об его исчезновении сообщили 18 мая. Как сказала капрал Эстер Таппер, сейчас полиция отрабатывает все имеющиеся версии его кончины, в том числе не исключает криминальный след. 22 мая сотрудники с собаками осматривали район Брюсвик‑Бич неподалеку от дома актера.

«Мы с гордостью представляли Стю более десяти лет. Он был уважаемым и почитаемым членом кино- и телесообщества Ванкувера. Его всегда будут помнить за доброту и чувство юмора», — сказал агент актера Джоди Каплан.

Стюарт (Стю) Маклин — канадский актер, который снялся в седьмом сезоне сериала «Вирджин Ривер» на Netflix, втором сезоне криминальной драмы Murder in a Small Town, сериале Happy Face на Paramount+ и других. Всего в его фильмографии более 35 проектов.

