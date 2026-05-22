«Идеальный бывший» Ольги Бузовой женился

Бизнесмен Майоров женился через 17 лет после расставания с телеведущей Бузовой

buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-избранник Ольги Бузовой Тимофей Майоров, которого она называла «идеальным бывшим», женился. О браке бизнесмена сообщило издание «7 дней».

Женой Майорова стала девушка по имени Алиса. Свадьбу провели в Подмосковье в окружении самых близких друзей.

Для праздника невеста выбрала лаконичное белое платье, а жених был одет в темный классический костюм.

Сам Майоров говорит, что брак открывает для него «следующий уровень жизни».

Известно, что бизнесмен занимается строительством элитных домов и недвижимости. С Ольгой Бузовой он расстался 17 лет назад — в 2009 году. Телеведущая не раз рассказывала, что сожалеет о разрыве и том, что пара «не уберегла любовь».

Пока Бузова никак не комментировала свадьбу Майорова.

