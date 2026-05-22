Жена Павла Мамаева осталась без мужа в Марокко: «Это концентрат пороков»

Блогерша и жена футболиста Павла Мамаева Надежда Мамаева впервые осталась без мужа на съемках реалити-шоу. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба компании ТНТ.

Мамаева отправилась в Марокко на съемки шоу «Мастер игры».

«Когда рядом Павел, я ощущаю под ногами бетонный фундамент, но и я сама многое могу и чувствую уверенность», — заверила она.

Так как супруг опытнее в таких проектах, перед съемками он порекомендовал жене сдерживать свою яркость, прямолинейность и резкость, чтобы ее не выгнали уже в первой серии. Однако, говорит Надежда, она не молчала с самого начала.

«Мастер игры» — это концентрат человеческих пороков, достоинств, смелости и подлости. И мне кажется, именно здесь люди раскрывают свою настоящую сущность», — объяснила свой интерес к шоу Мамаева.

Она также пообещала, что первый сезон померкнет перед вторым — блогерша заверила, что зрителей ждет горячая, яркая и местами грязная борьба.

Вместе с Надеждой Мамаевой бороться за победу будут экстрасенсы Влад Череватый и Максим Левин, певица Анна Седокова, музыкант и продюсер T-killah, блогеры Любятинка, Максим Лутчак, Женя Кривцова, Юлия Коваль, комик Олег Верещагин, певец и актер Торнике Квитатиани, блогер и ведущая Наташа Гасанханова, адвокат Михаил Терехин, блогер и предприниматель Курбан Омаров, музыкант Тони Толмацкий, предприниматель и блогер Полина Диброва и другие.

Участники реалити-шоу находятся в замке в Марокко и играют в тонкую игру загадочного Мастера, который в начале проекта выбирает трех «темных» игроков. Они должны скрываться от других и избавляться от «светлых». Выбывающих игроков определяют голосованием. Победитель получит 10 миллионов рублей.

